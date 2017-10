Simone Schettino e il cast di Made in China Napoletano all'UCI Casoria

Giovedì 12 ottobre alle ore 22:00, il cast di MADE IN CHINA NAPOLETANO, il film distribuito da Easy Cinema in uscita nelle sale il 12 ottobre, sarà all'UCI Casoria per salutare il pubblico che parteciperà alla proiezione in programma alle ore 22:30. Saranno presenti il regista e protagonista Simone Schettino assieme agli altri interpreti del film, tra cui Tosca D'Aquino, Benedetto Casillo, Angelo Di Gennario, Rosaria D'Urso e Mimmo Ruggiero.

MADE IN CHINA NAPOLETANO è una commedia con protagonista Vittorio, un giocattolaio napoletano sommerso dai debiti e schiacciato dalla concorrenza del dirimpettaio Pask Li. In pochi mesi il rivale cinese gli ha sottratto numerosi clienti e ora lo sfortunato commerciante progetta di svuotare la cassaforte di Li per prendersi la rivincita. Durante il colpo però, il furfante improvvisato cade dalle scale e finisce in coma per quattro anni. Al suo risveglio la realtà è molto diversa, anche peggiore di come l'ha lasciata: a causa di una grave crisi economica, la Cina regge i fili dell'economia mondiale e ha messo al bando tutti i prodotti agro-alimentari italiani. MADE IN CHINA NAPOLETANO vede il patriottico Vittorio reagire al monopolio cinese e dedicarsi al contrabbando di mozzarella di bufala e altre golosità italiane.

