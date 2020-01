Luxury dinner al The Owl con Valeria Marini e tanti protagonisti del jet set

Giovedì 30 gennaio presso il "The Owl" di Ercolano (ubicato in via Antonio Gramsci), si svolgerà una luxury dinner con protagonisti tanti personaggi dello spettacolo e i piatti "esperienziali" dello chef Ivano Picardi. Il tutto coordinato da Fabio Palazzi, VIP Concierge & Luxury Manager, fondatore e CEO del brand "Jet Set Capri", azienda che raccoglie sotto un solo nome prodotti e servizi di lusso.

Una cena esclusiva per sole 100 persone che avranno modo di degustare piatti raffinati ottenuti con ingredienti di altissima qualità, che ovviamente sono ispirati al territorio vesuviano e al mare (da cui il locale dista pochissimo), come il "Crus de mer imperiale" (composto da 50 elementi) che aprirà il momento conviviale.

Ecco i nomi dei personaggi del jet-set nazionale che arriveranno in taxi, NCC ed elicottero (trasporti a cura di LiberTaxi e Family Car): Alessandro Cecchi Paone, Antonella Fiordelisi, Antonella Mosetti, Federico Fashion Style, Francesca Cipriani, Alma Manera, Silvio Smeraglia e la diva Valeria Marini. La serata sarà scandita da tre importanti momenti musicali animati da Valentina Stella, Anna Capasso e dal tenore Giuseppe Gambi. Tra una canzone e l'altra si svolgeranno delle sfilate di moda organizzate da 2RComunicazioni di Robert Houber, in passerella gli abiti di Miriam Tagliente. Altro momento divertente sarà quello a cura del barman acrobatico Roberto Belmonte. L'intrattenimento post cena (a partire dalle ore 23:30) sarà affidato al dJ set, al live sax di Enzo Buonaurio, e alla tromba di "Tony Trumpet". L'evento terminerà col botto, anzi coi "botti", quelli di "Fuochi d'artificio Varcaturo". Il locale sarà allestito dal wedding planner Nicola Pezzella e dalla designer di ceramiche "Patrizia S. - Arte Vietrese".