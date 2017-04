"Luoghi storici e musica" a Villa Pignatelli

L'Associazione Culturale Noi Per Napoli presenta "Luoghi storici e musica" che avrà luogo il 30 aprile 2017 dalle 11 presso Il Museo di Villa Pignatelli Riviera di Chiaia a Napoli: un evento che coniuga musica e visita guidata dei luoghi storici di Napoli , verrà svolta per iscritti, simpatizzanti e quanti saranno interessati la Visita guidata con la Guida specifica dell'Associazione Culturale Noi Per Napoli, al suggestivo Museo delle Carrozze, alla Villa Pignatelli ed il Concerto del soprano OLGA DE MAIO e del tenore LUCA LUPOLI, accompagnati al pianoforte dal M° MAURIZIO IACCARINO che eseguiranno le arie liriche più belle tratte dal repertorio della Romanza da salotto dell' 800, Operetta e canzoni classiche napoletane nella veranda neoclassica .

Guida : Olga Centanni.

L' Evento prevede un contributo associativo di € 10,comprensivo di visita guidata con la guida dell' Associazione e del biglietto di ingresso al museo.

Le prenotazioni (NECESSARIE per la visita guidata) possono essere effettuate nei seguenti modi: devono necessariamente essere perfezionate almeno 3 giorni prima dell'evento con l'acquisto dei coupons altrimenti non saranno valide. Per chi effettua l'acquisto tramite PayPal o bonifico si prega di indicare o inviare anche una mail a noipernapoliart@gmail.com in modo tale che verrà inviato tramite mail il voucher di prenotazione. Chiamando il 3394545044 oppure 327 7589936 Inviando un messaggio a noipernapoliart@gmail.com Presso il BoxOffice della Galleria Umberto I tel 081 5519188 Oppure tramite PayPal all' indirizzo email noipernapoliart@gmail.com Oppure con bonifico bancario al seguente Iban: IT92E0200803483000102972804 intestato ad Associazione Culturale Noi Per Napoli Causale Visita guidata Villa Pignatelli 30/04/2017

Ai docenti (con tesserino o attestazione del ministero) ed ai giovani tra i 18 e i 24 anni verrà applicato uno sconto del 20%.

Villa Pignatelli cenni storici È un raro esempio di casamuseo; gli oggetti sono ancora nella loro collocazione originaria nelle stanze. La dimora principesca è legata al gusto e al prestigio delle famiglie aristocratiche che l'hanno abitata: gli Acton, i Rothschild e i Pignatelli. La Villa, armonioso ed elegante modello dell'architettura neoclassica napoletana, è stata progettata da Pietro Valente nel 1826. Il Museo fu realizzato nel 1955, quando la principessa Rosina Pignatelli donò il parco e la villa con arredi, suppellettili e collezioni allo Stato italiano. Il Museo raccoglie arredamenti, piccoli mobili dell'Ottocento, oggetti in argento, suppellettili in bronzo dorato, bronzetti e porcellane di diverse manifatture che mostrano l'interesse collezionistico dei Pignatelli per le arti applicate. Lo scalone conduce al piano superiore dove è esposta la collezione d'arte del Banco di Napoli con tesori che vanno dal Cinquecento all'Ottocento. Il piano interrato, totalmente ristrutturato, ospita convegni e mostre. In un padiglione in fondo al Giardino c'è il Museo delle carrozze