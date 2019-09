I Luoghi delle Fiabe: guarattelle, artisti di strada, magia e clown per la chiusura della rassegna

Sabato 7 settembre, allo Spazio Comunale ‘Piazza Forcella’ in via Vicaria Vecchia 23, si terrà la grande festa di chiusura della rassegna estiva ‘I Luoghi delle Fiabe’ dedicata ai bambini. In programma, dalle 17 alle 19, spettacoli di guarattelle, artisti di strada e giocoleria, magia, clown, acrobati, musica, teatro e tanto altro.

L'iniziaitiva è parte della rassegna Estate a Napoli 2019.

Ingresso libero. Informazioni e prenotazioni I Teatrini 0810330619

PROGRAMMA

I TEATRINI - "le guarattelle di Pulcinella" di Roberto Vernetti, spettacolo di guarattelle

ICHOS ZOE TEATRO - "Artisti di strada", giocoleria, trampoli, sputafuoco

TAN - "Lelè, ParacetaClown 500 mg" di e con Elena Cavaliere, spettacolo di clown, giocoleria, magia, acrobatica

NTS - "Spaccanapoli" di e con Carlo Vannini, spettacolo musicale

BEGGAR'S THEATRE in concerto - "Corale per San Giovanni"

diretta da Mariano Bauduin

NEST - "Femmene" - reading teatrale con le giovani attrici della compagnia #GiovaniO'Nest - regia Francesco Di Leva

durante la serata attività di bookcrossing a cura del progetto "Baby Reading Forcella"