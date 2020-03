I luoghi dell'amica geniale in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

I luoghi dell’amica geniale – domenica 8 Marzo 2020



ATTENZIONE

L’iniziativa verrà svolta nel pieno ossequio delle norme del DCPM del 4/3/2020 di contrasto alla diffusione del COVID-19. In particolare:

* Si rispetteranno la distanza interpersonale tra i partecipanti di almeno un metro

* Non ci si scambierà strette di mano, abbracci o baci per salutarsi

* Ci si dovrà coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, utilizzando un fazzoletto e evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie

* Dovrà essere evitato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

* Non ci si dovrà toccare occhi, naso e bocca con le mani;

* Tutta l’iniziativa si svolgerà all’aperto e non ci si assembrerà in luoghi chiusi



* Ai partecipanti verrà chiesta la firma di una liberatoria/ dichiarazione di attenersi alle norme sopraindicate



Nell’ambito della rassegna del Comune di Napoli Marzo Donna 2020 – Lo sguardo delle donne Fiab Napoli Cicloverdi organizza "I LUOGHI DELL’ AMICA GENIALE” una ciclopasseggiata di tipo letterario: percorreremo la città in bicicletta per scoprire, attraverso i testi di Elena Ferrante, le sensazioni e le emozioni di una Napoli antica e moderna

EVENTO GRATUITO

Appuntamento ore 9,30 stazione di Napoli centrale davanti la Feltrinelli partenza ore 10,00

Guida: l’arch. M.Teresa Dandolo

Itinerario: Stazione Centrale – Corso meridionale- Centro Direzionale – Rione Luzzati – Corso Umberto – Via Duomo – Via Foria – Galleria Principe di Napoli – Piazza Dante – Portalba – Via Toledo – Piaza Municipio – San Carlo – Piazza Plebiscito – Via Chiaia – Piazza de’ Martiri – Piazza Vittoria – via Posillipo

Orario di svolgimento: 10,00-13,00

Munirsi di bici propria

Info : Prenotazione obbligatoria al 338/7523019 (anche wathapps) fino alle ore 20 del giorno precedente alla visita.