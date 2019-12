Lunaria Christams Time: party al Vomero con brindisi, taralli e cupcakes

Le lancette dell’orologio sono finalmente puntate sull’ora del Lunaria Christams Time! Si accende da Lunaria la magia del Natale 2019 che dal Vomero diffonderà luci e decorazioni natalizie per un evento speciale che avrà luogo venerdì 6 dicembre dalle ore 17.30 presso lo store di via Luca Giordano 53.

Maxi pacchi regalo nei toni del red & white introdurranno gli ospiti ad un happening magico grazie anche alla presenza di Babbo Natale. Sullo sfondo di confezioni natalizie eleganti e circondati da golosi marshmellows e caramelle colorate, gli Ospiti, Amici e Clienti, parteciperanno ad un party coordinato da Le Mille Me Communication dove approfittare per trovare idee regalo tra gioielli di tendenza handmade e novità glam 2020.

Sarà un evento di Natale immerso nella sua più calda e felice atmosfera, con un brindisi, taralli e cupcakes. Non è finita: occhio al sacco di Babbo Natale che per questa occasione sarà più ricco che mai di tanti regali a sorpresa. Impossibile mancare per aggiornare la propria Christmas wish list dove il primo desiderio per Lunaria Gioielli è donare gioia e allegria.