Dalla Sagra della Melanzana al Palio del Ciuccio: torna il Luglio Sammaritano

A Santa Maria La Carità torna l'atteso appuntamento con il Luglio Sammaritano.

Cultura spettacolo, enogastronomia e, come sempre, il noto 'Palio del Ciuccio': tantissimi gli eventi in calendario per l'edizione 2019 della kermesse estiva.

Si parte il 29 giugno con "A' giostra d' 'o juorne primm" e poi un'appassionante competizione tra le contrade che culminerà il giorno 14 luglio con lo spettacolo teatrale Colpi Di Scena

Dal 19 al 22 luglio è il turno della Sagra Della Melenzana

Dal 26 al 28 luglio torna Asini A tutta Birra, che si concluderà con il Palio Del Ciuccio e, la sera stessa, l'estrazione della lotteria Luglio Ti Premia.

In locandina il programma nel dettaglio: