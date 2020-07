“Luglio in Pineta” al Teatro dei Piccoli: Musica, Laboratori e Teatro per bambini

Con la rassegna “Luglio in Pineta” ricomincia al Teatro dei Piccoli della Mostra d'Oltremare l'attività di teatro e musica per i ragazzi. Per iniziativa delle strutture Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, dal prossimo giovedì 16 luglio, tutti i giorni fino a domenica 26, inizia una programmazione open-air di teatro, musica e laboratorio interamente dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie. Gli spazi all'aperto della pineta che circonda il Teatro dei Piccoli accolgono undici spettacoli, tra quelli di maggior successo nel repertorio delle tre strutture di produzione, proposti in condizioni di assoluta sicurezza nel pieno rispetto delle vigenti norme di contrasto al virus.

"I bambini ed i ragazzi hanno dovuto rinunciare a molto durante il lockdown – sottolineano gli organizzatori – a partire dagli spazi e dalle attività loro dedicati. In un'età dove tutto è scoperta, fascino, movimento, la mortificazione della loro energia vitale è stata grande. Volevamo restituire loro una occasione di gioco, di espressione emotiva, di condivisione, fra coetanei e con le famiglie, in quel luogo della città che a loro appartiene. Abbiamo deciso insieme di farlo, con entusiasmo e senso di responsabilità”.

E con questa certezza si avvia la bella rassegna all'ombra dei pini del Teatro dei Piccoli. Ogni giorno un'ora di attività laboratoriali (inizio ore 18 - accoglienza del pubblico ore 17.30 dall'ingresso in Viale Usodimare - adiacente Zoo) con interazioni musicali, giochi teatrali, exhibit a tema scientifico e botanico prima di lasciare spazio alla magia degli spettacoli. Questi iniziano, giovedì 16 ore 19, con la performance teatrale “Nuvola d'acqua e d'aria” una produzione Le Nuvole/Casa del Contemporaneo con Sandra Mouaikel che condivide insieme al pubblico di bambini un suggestivo e fiabesco viaggio a bordo dello spazio scenico ideato da Monica Forster. Venerdì 17, sempre alle ore 19, il primo dei due “Concerti in pineta”, spettacolo musicale dedicato ai piccolissimi nella proposta di Progetto Sonora. Sabato 18 è la volta de I Teatrini con “Le favole della saggezza”, uno spettacolo che l’autrice e regista Giovanna Facciolo trae dai racconti dedicati agli animali di Esopo, Fedro e La Fontaine. Domenica 19, Le Nuvole/Casa del Contemporaneo presenta “Le storie di Cipollino” uno spettacolo di narrazione e animazione liberamente ispirato a "Le avventure di Cipollino" di Gianni Rodari con Rosanna Gagliotti e Francesco Di Gennaro nella messa in scena di Enzo Musicò.

La rassegna, realizzata d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare, prosegue ancora fino al 26 luglio tra fiabe, concerti, spettacoli di burattini e tante attività di laboratorio. L'ingresso per il pubblico è dal lato Zoo su Viale Kennedy, il biglietto costa 5 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 327 0795871. Per informazioni FB/ teatrodeipiccolinapoli e www.teatrodeipiccoli.it

Teatro dei Piccoli - LUGLIO IN PINETA

Programma

Giovedì 16/7 - Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

NUVOLA

Venerdì 17/07 - Progetto Sonora

CONCERTO in Pineta

Sabato 18/7 - I Teatrini

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

Domenica 19/7 - Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

CIPOLLINO

Lunedi 20/7 - I Teatrini

IL POPOLO DEL BOSCO

Martedì 21/7 - Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

GIROTONDO INTORNO AL MONDO

Mercoledì 22/7 - I Teatrini

L'ALBERO DEL SOLE

Giovedì 23/7 - Progetto Sonora

RACCONTANDO RODARI (concerto-Spettacolo, musiche di Nino Rota)

Venerdì 24/7 - Le Nuvole/Casa del Contemporaneo

PULCINELLA CHE PASSIONE

Sabato 25/7 - Progetto Sonora

CONCERTO in Pineta

domenica 26/7 - I Teatrini

COME ALICE...

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ANNI IN SU.

Apertura biglietteria ore 17,30

Inizio laboratorio ore 18,00

Inizio spettacoli ore 19,00

Biglietto d'ingresso euro 5,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al tel. 3270795871

L’ingresso per il pubblico è dal lato Zoo su Viale Kennedy

FB/ teatrodeipiccolinapoli

www.teatrodeipiccoli.it info@teatrodeipiccoli.it