De Crescenzo Tour: alla scoperta della Napoli di Luciano De Crescenzo

Una passeggiata alla scoperta di un grande napoletano e dei suoi libri, un itinerario per visitare i luoghi di Luciano De Crescenzo, quelli in cui ha girato i suoi film e quelli ai quali era legato per motivi personali. .

Il tour parte da via Foria, dal palazzo in cui fu girato Così parlò Bellavista e ci condurrà tra i vicoli del centro storico per poi concludersi nel luogo in cui tutto è cominciato, il quartiere di Santa Lucia.

Alla scoperta della storia di Napoli, del presepe napoletano, del caffé sospeso, dei detti e delle usanze di una città che De Crescenzo ha raccontato in modo più unico che raro.

Il tour ha una durata di 3 ore e il costo è di 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini sotto i 10 anni.

Per info e prenotazioni 3498831295 sara.morosofi@gmail.com