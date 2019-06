Luché in concerto all'ex Area Nato

Concerti, dj set, cinema all'aperto, teatro, area food e molto altro: torna a vivere l'ex area Nato di Bagnoli.

Primo protagonista musicale della stagione 2019 è Luché, che si esibirà live il 6 giugno.

Seguiranno poi i concerti di Calcutta (28 giugno), Gazzelle (19 luglio) e Carl Brave (23 luglio).

Per quanto riguarda le priezioni, saranno allestiti due schermi sotto le stelle che proietteranno da giovedì a domenica in tutte le settimane dei due mesi estivi. Previste anche due rassegne teatrali: "Teatro in cortile", per le compagnie professioniste, e la rassegna di teatro amatoriale.

Sarà organizzato anche uno spazio experience per i dj set internazionali, con 9 appuntamenti, tutti i sabati.

Le iniziative (possibili grazie alla sinergia tra Fondazione Banco di Napoli, proprietaria dell'area, e la Regione Campania, che finanzierà gli eventi) andranno avanti per tutto il mese di giugno e quello di luglio.