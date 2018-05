“Pesci di montagna”, installazioni e concerto di Luca Pugliese

Dopo aver navigato ed esplorato per anni le infinite vie pittoriche del micro e del macro cosmo, il poliedrico Luca Pugliese (pittore, musicista, cantautore, architetto) nel 2017 incontra i nostri più antichi antenati, i pesci.



Luccicanti e fuggenti sagome tridimensionali guizzano tra le venature di vecchie e pregiate tavole lignee. Ironici, delicati, fiabeschi, evocativi, surreali, i “pesci di montagna” di Luca Pugliese, tanto simili quanto diversi gli uni dagli altri, rivelano d’acchito la maestria dell’artista nel creare scene uniche e irripetibili modulando e variando una circoscritta gamma di pattern formali.



Una parte cospicua di queste tavole dipinte sarà in mostra per la prima volta a Napoli nell’ambito dell’evento “Pesci di montagna”, in programma sabato 26 maggio per la rassegna Maggio dei monumenti. L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, si terrà presso la Villa Comunale (adiacenze Casina Pompeiana).



Le opere saranno visibili al pubblico nella sola giornata di sabato, a partire dalle ore 15.00. Alle ore 18.00 Luca Pugliese si esibirà in concerto in veste one man band (voce, chitarra, percussioni a pedale).



Il binomio tra mostre “istantee” e musica è parte del progetto Instant Museum, ideato e realizzato da Luca Pugliese, a partire dal 2015, in collaborazione con il critico Elmar Zorn.