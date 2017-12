OnePHOTOoneDAY, il progetto di Luca Abete giunge all'ottavo anno

OnePHOTOoneDAY è un'idea di LUCA ABETE che, dal 1 dicembre 2010, ha deciso di “fermare” quotidianamente un frammento della sua giornata scattandosi una foto e pubblicandola, poi, sul social network mondiale di fotografia flickr.com e condividendola sui suoi social pubblici (pagina Facebook 550000 followers, Twitter 80000). Il 1 dicembre 2017 Luca inizierà l’ottavo anno del progetto, che lo vede impegnato senza sosta, ogni giorno, da oramai ben 7 anni, con 2557 selfie scattati e pubblicati.

Una appassionante sfida a suon di selfie estemporanei che vive di contesti sempre nuovi, di puntualità, costanza ed un folle amore per l’immagine. Una foto al giorno per raccontare un attimo di gioia, di stupore; un momento della sua vita da reporter o di quella personale, per sorprendere e riflettere, ironizzare e veicolare messaggi sociali.

Allungando semplicemente un braccio e mirando verso se stesso l’obbiettivo, nasce un reportage fotografico in grado di restituire, giorno dopo giorno, foto dopo foto, la vita di uno dei personaggi più amati del TG satirico di Canale 5 Striscia la Notizia.

Con lo smartphone sempre nel taschino, in giro per le strade del mondo, Luca gioca e sperimenta, provoca e si mette alla prova dando vita ad un avvincente viaggio che, nato per gioco, è riuscito ad entusiasmare curiosi e appassionati di fotografia, incantando anche gli addetti ai lavori che hanno già consegnato a Luca il ruolo di testimonial nazionale del movimento, sempre più nutrito e considerato dai produttori, dei “Non Fotografi”.

Foto simbolo e momento culminate del progetto è il selfie con Papa Francesco, scattato a Roma, durante l’Udienza in Vaticano dove Luca Abete era stato invitato a parlare agli oltre 7000 volontari del Servizio Civile Nazionale. Sono numerosi i personaggi incontrati da Luca in questo settimo anno di selfie che hanno arricchito il progetto. Ricordiamo tra gli altri il Presidente del Senato Grasso, Eros Ramazzotti, Roberto Vecchioni, i colleghi di Striscia Brumotti, Petyx, Staffelli, Laudadio, Militello, Pinuccio, le Veline, Pif, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Checchi Paone, Eleonora Daniele, Leo Gullotta, Claudia Cardinale, Alba Parietti, Maria Falcone e tanti altri.

Le foto sono tutte su https://www.flickr.com/photos/onephotooneday/