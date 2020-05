Ambiente, "Lockdown per gli inquinatori": attivisti in piazza il 6 giugno

"Mai più come prima. Lockdown per gli inquinatori!" è il titolo della manifestazione indetta dagli attivisti in difesa del clima e dell'ambiente, in programma sabato 6 Giugno alle ore 17.00 fuori la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia 81.

"In queste settimane di lockdown le acque dei mari e dei fiumi sono tornate ad essere trasparenti, l’aria pulita e l'ambiente tutto si è completamente rigenerato - dichiarano gli organizzatori della manifestazione - ma alla riapertura dei cancelli delle attività produttive la terra dei fuochi ha ricominciato a bruciare. Sono tornati i roghi tossici e gli sversamenti abusivi sui terreni, nei canali e nel mare. Da 30 anni ormai in questa regione viviamo a contatto con questi veleni che sono la causa di un’epidemia ancora più spietata di quella legata al covid19: il biocidio.

Gli ultimi studi epidemiologici confermano il trend sconcertante per la mortalità per tumore in Campania.

Noi non ci stiamo. Mai più come prima.

Scendiamo in piazza perché siamo convinti che questo sia il momento di invertire radicalmente la rotta.

Vogliamo che:

i droni, gli elicotteri e le forze dell’ordine impiegate per controllare gli spostamenti delle persone durante la quarantena e nella fase 2 siano utilizzati per il controllo degli sversamenti di rifiuti; i fondi per la ripartenza siano destinati unicamente alle aziende che rispettano l’ambiente e che vengano utilizzati nei settori delle bonifiche, della messa in sicurezza ambientale, dell’economia circolare e della sanità pubblica; vogliamo che si preveda una misura di lockdown per gli inquinatori;

vogliamo che il governatore la smetta di evocare il lanciafiamme quando è comodo ed è facile e che cominci ad ascoltare chi questa terra l'ha sempre difesa e curata, sapendo bene come e da dove farla ripartire.

Non possiamo più accettare che chi avvelena la nostra terra continui a farlo indisturbatamente" - concludono gli attivisti".

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole vigenti in seguito all'emergenza da Covid19, con mascherine e distanziamento sociale.

Di seguito, la lista delle realtà che aderiscono alla manifestazione:

Spazio Cales

Rete di Cittadinanza e Comunità

Fridays for Future Napoli

Volontari interforze e cittadini Cesa

Associazione Noi Genitori di Tutti

CleaNap

Associazione Terramia-Mondragone

Cittadini Campani per un piano alternativo dei rifiuti

Associazione e comitato salute e vita Salerno

Stop allo scempio ambientale - Giugliano

Stop allo scempio ambientale-Aversa

Comitato per Villa Giaquinto

Laboratorio sociale millepiani

Città Visibile - Orta di Atella

Aps Den

Associazione Meduc- Stefano Tonziello

Comitato Si...Amo Battipaglia

Comitato Antiroghi San Nicola la Strada

Comitato Cittadini Attivi Montoro

Associazione GEA

Comitato Antica Terra di Lavoro

Let’s do it Italia

DAM Tutti noi

Afro Napoli United

Stop Biocidio Caivano

Link Napoli

Stop Biocidio Paesi Vesuviani

No Eolico Selvaggio

Arci Avellino

Club Alpino Italiano Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) Campania

Comitato Fuochi Marcianise

L'Orto Conviviale

Comitato Ambiente Pomigliano

Bici in Città Frattamaggiore

Lello Volpe con i bambini

LiberiAmo Fratta

Sottoterra Movimento Antimafie Frattamaggiore

Associazione Primaurora

Alternativa 81020 Capodrise

Comitato Antiroghi SMCV

Volontà Donna Marcianise

Mamme vulcaniche

Cobas Napoli

Rete Commons

Stop Biocidio Mugnano

FAVO Campania

Basta roghi Parete

Battipaglia dice NO

Fermiamo i roghi tossici

Donne per l’ambiente Presenzano

Comitato Vele Scampia

Ex Canapificio Caserta

Unione degli studenti Caserta

Fridays for future Caserta

PBM - Piccola Biblioteca del Mare di Paestum

Medicina Democratica

L’eco della fascia costiera

Associazione Salute Ambiente Vesuvio

Legambiente Campania