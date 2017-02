Il 18 febbraio presso l'Istituto Tecnico Industriale Luigi Galvani a Giugliano si da il via al progetto dal titolo "Lo Spazio: l'Ingegneria e la Ricerca a servizio della Scuola; dalla costruzione dei velivoli di aviazione civili al viaggio su Marte". L'evento è promosso dallo stesso Istituto ed è patrocinato dalle associazioni operanti nel settore dell'ingegneria aerospaziale, AIAN e AIDAA, e dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Napoli Federico II.

Il progetto, che si articola in cinque lezioni di cui tre di natura squisitamente tecnica, ha due obiettivi principali: il primo consiste nell'orientare gli studenti, al termine dei loro studi Secondari Superiori, verso un percorso di formazione universitaria di ingegneria, in particolare l'ingegneria aerospaziale ed inoltre di fornire un quadro delle opportunità di lavoro che offre il settore legato all'industria aeronautica in Italia. Si metterà infine in evidenza l'importanza e l'evoluzione negli anni della ricerca scientifica legata al campo aerospaziale e che nei prossimi anni porterà l'essere umano sul pianeta Marte. Il secondo obiettivo è entusiasmare gli studenti fornendo loro le basi di realizzazione di un velivolo ovvero cenni storici teoria del volo, aerodinamica e propulsione, strutture aerospaziali, elementi di meccanica orbitale. Prevista infine una lezione dedicata alla missione finanziata da ASI, ESA e NASA denominata EXOMARS. La lezione sarà tenuta de Francesca Esposito ricercatrice dell'INAF presso l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

I lavori saranno aperti il giorno 18 febbraio dal dirigente scolastico prof. Giuseppe Pezza e dai coordinatori e ideatori del progetto, prof. Vincenzo Saviano e Adelchi Maria Rendola. Interverrano inoltre gli ingg Luigi Lauro, Alessandra Schiavone che discuteranno di Aerodinamica, Meccanica del Volo e Spazio e Sergio De Rosa docente di Costruzioni Spaziale presso l'Univeristà di Napoli Federico II che discuterà di strutture leggere per la costruzione di velivoli.