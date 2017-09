Lo sfizio... a tutta birra!: serata gastronomica a Saviano

Anche quest’anno a Saviano (NA) si terrà "Lo sfizio... a Tutta birra!" e organizzata dall'Associazione Rione Croce con il patrocinio del comune e della Pro Loco di Saviano e rientrano nel cartellone di eventi organizzati per la celebrazione dei 150 anni del Comune di Saviano.



Sabato 30 Settembre in Piazza Antonio Ciccone si svolgerà la seconda edizione "Lo sfizio... a Tutta birra!", serata gastronomica dove si potranno gustare Panini, Birra alla spina, Zeppole e panzarotti, Olive, lupini e noccioline.

Si potrà ballare insieme alla scuola di ballo Savianese Mi alma latina di Alessia e Michela Beracci e cantare insieme al cantante napoletano Leo Ferrucci.



Programma :

ore 20:30 Apertura stand Gastronomico – apertura Stand gastronomico

ore 20:45 Presentazione Tema Carro allegorico dell'Associazione Rione Croce per il Carnevale 2018

ore 20:30 Esibizione scuola di ballo "Mi alma latina" di Alessia e Michela Beracci

ore 22:30 Leo Ferrucci in concerto