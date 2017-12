Living Word Gospel Project all’AvaNposto Numero Zero

Torna la musica nera all’AvaNposto Numero Zero. Dopo Dean Bowman e Giò Cristiano, sabato 30 dicembre alle 20.30 si esibirà in concerto, diretto dalla Maestra Annita Vigilante, il Living Word Gospel Project dell’Associazione Teatrale Aisthesis, in collaborazione con l’AvaNposto e la Cooperativa en Kai Pan. Il gruppo, fondato a Napoli nel 2011 per promuovere il Gospel come stile di vita, propone un viaggio nella storia di questo genere musicale, dagli Spirituals alle esecuzioni contemporanee in un recital travolgente e gioioso, ultima tappa del Tour di Natale «Let’s move forward». Il coro, composto da quattro sezioni di voci e da una band formata da piano, basso e batteria, rappresenta un progetto in costante evoluzione, che fin dal suo esordio nell'Abbazia di San Magno a Fondi, ha ricevuto l’apprezzamento, di alcune delle figure di maggior rilievo del panorama Gospel internazionale, come Keith Moncrief predicatore Battista di Pittsburgh fondatore e Direttore Musicale di diverse formazioni di fama internazionale (Gospel Family, New Millennium Gospel Singers), Ron Hubbard di Cleveland, il Reverendo Kingsley Joice, il sacerdote Francesco Fiorillo e i Minister of Worship Trini Massie e Nicol Porter. Il gruppo ha anche partecipato a numerose occasioni di beneficenza e sui palcoscenici di importanti teatri e manifestazioni a Roma, Milano, Assisi e Napoli, nella prestigiosa Christ Church nella Chiesa Paleocristiana di San Gennaro Extramoenia. Dal 2016 è anche un'associazione no profit, che promuove la formazione musicale corale ed individuale, con l'organizzazione di corsi e seminari.



AvaNposto Numero Zero. Via Sedile di Porto, 55 (80134) Napoli