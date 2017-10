Live Music-Jam Session @MMB-Napoli

Giovedi 26 ott, l’MMB locale del centro storico di Napoli ospiterà come per sua tradizione un live music che partirà alle 22:00 e si protrarrà per tutta la notte. Questa sarà la volta di una Jam Session aperta da giovani e talentuosi musicisti locali: Andrea De Fazio alla batteria, Fabiana Manfredi Bia alla voce, Gian Marco Libeccio alla chitarra e Lorenzo Campese alle tastiere. Siete tutti invitati a partecipare a questo evento che avrà l’ intento di trasmettere bellezza e spensieratezza in uno spazio invitante ed informale. Successivamente al primo set il palco sarà aperto a tutti i musicisti che avranno voglia di esprimersi attraverso la musica,inoltre ci sarà tutta la strumentazione necessaria allo svolgersi della jam.



MMB - Vico Quercia, 3, 80134 Napoli

START - 22:00