Live Jazz, Ergio Valente Trio ft. Umberto Muselli

Martedì 15 ottobre 2019

Live Jazz Trio

Ore 21:00 - 22:30

Santa Cecilia Jazz Club Napoli



Ergio Valente - Piano

Aldo Capasso - Basso

Marco Fazzari - Batteria



SPECIAL GUEST - Umberto Muselli



La band è composta da Ergio Valente (piano), Aldo Capasso (basso) e Marco Fazzari (batteria).�Il trio nasce nel 2016 dalla collaborazione di giovani e talentuosi musicisti attivi nella scena jazzistica napoletana.

Le principali caratteristiche della band sono: una forte passione per il Jazz mainstream Afro-Americano e uno spiccato interesse verso tutte le nuove avanguardie che stanno modificando lo stile e la concezione del jazz contemporaneo.

La formazione sviluppa la propria personalità ispirandosi ai grandi maestri del Jazz come: McCoy Tyner, Herbie Hancock, Kenny Kirkland, Mulgrew Miller, Joey Calderazzo, Kenny Garrett, Roy Hargrove, Kenny Werner, Enrico Pieranunzi e altri.

Il gruppo combina una continua ricerca come piano trio (con composizioni originali e estrema attenzione all’interpretazione degli strandard jazz) alla frequente collaborazione con solisti, esibendosi costantemente nei principali jazz club.

Nel 2017 il trio entra in studio per la prima volta registrando alcuni brani che gli permetteranno di essere selezionato e vincere diversi concorsi Jazz:



Chicco Bettinardi Piacenza 2018 (Premio del Pubblico)

Bucharest International Jazz competition 2018 (Special Prize)

Conad Jazz contest 2018

Veneto Jazz contest 2018 (guidati da Federico Milone)

Fara in Sabina Jazz contest 2018



Grazie a queste importantissime esperienze la band si esibisce sul prestigioso palco di Umbra Jazz Festival 2018.

Nel novembre 2018 registra il suo primo album prodotto dalla Emme Record Label



Inizio Jam Session ore 23:00

A conclusione del concerto prenderà inizio la consueta jam-session aperta a chiunque desideri partecipare.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia.

Prima consumazione 10€ al tavolo.

Free Entry in piedi presso Area Bar interna ed esterna alla Sala.

dalle ore 23.00 Free Entry musicisti Jam Session.

Consumazione obbligatoria. E' possibile prenotare la cena in convenzione.

Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare-Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala.