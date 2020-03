Sabato Live Funk Music

Sabato 7 Marzo Live Funk Music con un meraviglioso quartetto al Bourbon Street.

In onore della viglia della festa della donna omaggeremo le donne della Funk Music per una serata atta alla spensieratezza e alla leggerezza in presenza di buona musica ed ottimi drink.

Il quartetto è formata da Fabiana Manfredi alla voce - Lorenzo Campese al piano e dalla loro sezione ritmica.



ingresso gratuito

Start 22:30

Info e prenotazioni: 338 8253756

Via Vincenzo Bellini, 52, Napoli Centro

