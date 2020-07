Manuel Carotenuto - Aldo Capasso Duo Live Concert all'aperto

Sabato 18 Luglio 2020 ore 21:30, Sala Santa Cecilia Napoli Jazz Club sede estiva sulla Terrazza Hotel Toledo



Live Jazz Duo

Manuel Carotenuto - sax, piano, voce

Aldo Capasso - basso



Il duo è composto dal polistrumentista Manuel Carotenuto e dal bassista Aldo Capasso, i quali a seguito di numerosissime collaborazioni in diversi progetti musicali, hanno deciso di riassumere nella forma più intima, le esperienze musicali accumulate nel corso degli anni, dando così vita ad un progetto che spazia dal jazz mainstream al neo-soul, passando per lo choro brasiliano.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia - Hotel Toledo



Contributo associativo 15 € concerto, drink e piatto tipico (gnocchi alla sorrentina)

E' possibile prenotare la cena completa in convenzione euro 25.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia Napoli

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare Piazzetta Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi Napoli 8888. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala e l'Hotel Toledo.