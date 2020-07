Live Concert all'aperto con Viviana Novembre & Raffaele Ranieri Duo

Sabato 11 Luglio 2020 ore 21:00, Live Concert all'aperto

Sala Santa Cecilia Jazz Club sede estiva sulla Terrazza Hotel Toledo



Live Jazz Duo

Raffaele Ranieri Piano

Viviana Novembre Voce



Un'indefinibile miscela di blues, jazz, soul, R&B e pop che avvolge e ripropone i brani più significativi della tradizione jazzistica interpretati dalla splendida voce black di Viviana Novembre, giovane cantante già punto di riferimento nel panorama jazzistico partenopeo, accompagnata al piano dal talentuoso musicista dal tocco blues Raffaele Ranieri.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia - Hotel Toledo



Contributo associativo 15 € concerto, drink e piatto tipico (gnocchi alla sorrentina)

E' possibile prenotare la cena completa in convenzione euro 25.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia Napoli

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare Piazzetta Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi Napoli 8888. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala e l'Hotel Toledo.