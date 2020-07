Lina Sastri racconta Eduardo de Filippo: "Sarà un onore"

Un sorso di Napoli in una calda notte casertana. Lina Sastri racconta Eduardo De Filippo e lo farà a modo suo con lo spettacolo "Eduardo mio", in scena il 13 agosto alla Reggia di Caserta, nell'ambito della rassegna "Estate da re", promossa dalla Regione Campania. "Per me sarà un onore - afferma la Sastri - perché lui è stato il mio maestro. Ho avuto il privilegio non solo di conoscerlo ma anche di avere il suo affetto. Parlerò, reciterò, racconterò, ci sarà la musica. E cercherò di farlo con semplicità e umiltà".