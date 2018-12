Il sentimento dell'arte, incontro con l’artista Lilliana Comes

Incontro con l’artista Lilliana Comes – giovedì, 20 dicembre, ore 9.30 – presso la galleria d’arte WeSpace (lo spazio di un sentimento), Vico del Vasto a Chiaia 52, Napoli.

L’iniziativa, in tema con il progetto Wespace Young Mind di Willy Santangelo, fa parte della programmazione di attività culturali previste nell’ambito della settimana dello studente e ospiterà in galleria gli allievi dell’Istituto ITT Giordani Striano, in visita alla mostra Sympàtheia, personale dell’artista partenopea, per avvicinare i giovani, tramite la visione poetica ed evocativa delle opere, al sentimento dell’arte.

“Un dialogo alla riscoperta della centralità dell’educazione ai sentimenti e dell’espressione poetica, per il riscatto di quei valori umani e comunitari indispensabili per una maggiore comprensione del contesto storico, delle condizioni di vita, sia individuali che sociali, e per migliorare l’esistenza quotidiana”.

Interverranno:

Vincenzo Villarosa, sociologo e scrittore

Rita Esposito, artista e architetto