Lilium Alley: Great Opening tra show di magia, cosplay e un ricco menu

Great Opening 13, 14 e 15 settembre la magica Taverna di San Paolo Bel Sito Lilium Alley apre i suoi battenti al pubblico con tre serate magiche. Scegli la data e prenota il tuo tavolo, assisterai a show di magia, duelli a premi, animazioni artistiche e fantastiche con cosplay professionali. Ovviamente un ricco menù completerà la serata.

A garantire l'alta qualità delle ambientazioni e di tutto il resto un solo nome, The Props Maker! Un team di artisti dall’esperienza pluriennale nella riproduzione fedelissima di oggetti e scenografie cinematografiche. Da anni allestiscono le fiere nazionali più importanti, eventi pubblici e privati con i loro spettacolari progetti, riproducendo nello specifico il set ispirati alla saga del maghetto più famoso al mondo.

Il programma delle tre serate evento:

• Discorso di benvenuto della prof.ssa Mc Grannitt.

• Smistamento Case con il cappello parlante (solo under 18)

• Aperitivo di benvenuto

• Iscrizione al duello con premio (solo under 18)

• Show precena

• Divinazioni con Sibilla Cooman

• Show di pozioni con prof. Piton

• Interviste con Rita Skeeter

• Cena buffet servito con sketch

• Momenti di Animazione

• Pausa cena show

• Conclusione cena con dolce

• Show di chiusura

• Consegna attestati e regali

. Brindisi

Non mancheranno gli shop con gli articoli più richiesti della saga.

Il menù della serata sarà a buffet servito ad ogni tavolo e prevede:

- APERITIVO ANALCOLICO (pozioni magiche)

FRITTI

(vassoio patatine, onion rings, mozzarelline fritte, wurstel, straccetti di pollo, chips con buccia).

- 1 BEVANDA (birra, coca cola o altro) + acqua in brocca illimitata.

La prima bevanda è inclusa, le successive sono a pagamento.

- VASSOIO DI BRUSCHETTE di pane casereccio con trito di zucca e pinoli , trito di olive verdi e fetta di provolone, uova e piselli, fagioli bianchi e cipolla di tropea cruda, cipolla caramellata, gorgonzola e trito di noci, lardo di colonnata e pepe, mortadella piastrata e crema di pistacchio.

- TEGAMI 4 CASATE

Tegamino di verdure e uova gratinati

(cipolla ramata, zucchine, zucca, uova)

Tegamino fagioli, cipolla, salsiccia e crostini di pane.

Tegamino parmigiana di melanzane

Tegamino parmigiana bianca di zucchine.

- TAGLIERE FORMAGGI E SALUMI IRPINI

- BACCHETTA DI SAMBUCO ALLA BRACE

(spiedino di mix carni e polpettine frittea persona).

- 3 PANINI REDUCIO A TESTA

HAGRID - Burger, provola, porchetta, parmigiana di melanzane

DUDLEY - Burger, auricchio, fettona di mortadella, crema di pistacchi

GRANGER - Polpetta al sugo, provola, polenta piastrata

- VARIANTE VEG

COOMAN - Burger di ceci, verdure grigliate, crema al curry

- DOLCI HONEYDUKES

(gelato, donuts, candies).

- SPUMANTE PER BRINDISI.



Inizio serata: h 18:30

Quota di partecipazione per singola serata € 50 adulti, € 35 bambini fino ai 12 anni.

L’iniziativa è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni chiamare i numeri 347/0094457 – 333/4160439 per prenotazioni WhatsApp ai numeri 349/1915609 – 327/7306533.