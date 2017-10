Il libro "La Barcolana dei bambini" alla Lega Navale di Napoli

Sabato 4 novembre, alle ore 18, Alba Coppola presenta insieme agli autori nella sala conferenze della Lega Navale di Napoli (via Ammiraglio Ferdinando Acton) il libro di Corrado Premuda illustrato da Elsa Tranchesi “La Barcolana dei bambini“ (Nutrimenti), presentato con successo durante l'ultima recente edizione della regata a Trieste.

I libri saranno in vendita grazie alla collaborazione della libreria iocisto!

Il libro parla di Elsa, giovane velista e artista, che parte in barca da Napoli con i suoi pennelli e colori per raggiungere Trieste: deve partecipare per la prima volta alla Barcolana, regata di cui ha sentito tanto parlare. Il viaggio è lungo ma lei incontra subito quello che sarà il suo compagno, la tartaruga Gino, che la sostituisce al timone quando la ragazza vuole disegnare. Insieme i due attraversano i mari, dal Tirreno all’Adriatico, visitando le coste italiane. Affrontano le correnti dello stretto di Messina, s’imbattono in un gruppo di grampi dispettosi, sgridano chi inquina il mare, devono resistere a una tempesta che li sorprende nel canale di Otranto. Ma conoscono anche tanti animali e imparano le leggende legate al Mediterraneo. Arrivata a Trieste, Elsa scopre la potenza del vento di bora e prende parte alla vivace regata con un equipaggio di velisti giovanissimi.



Corrado Premuda (Trieste, 1974) è scrittore e giornalista, autore di testi teatrali e cataloghi d’arte. Tra i suoi libri per ragazzi, tradotti anche in inglese e croato: Felici e contente (Luglio Editore, 2013) e Un pittore di nome Leonor (Editoriale Scienza – Giunti, 2015), entrambi illustrati da Andrea Guerzoni.

Elsa Tranchesi (Napoli, 1988) ha studiato grafica progettuale per l’editoria e si è specializzata in Grafica d’arte all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ha creato il piccolo brand Elsillus per la produzione di magliette e oggetti serigrafati e disegnati a mano, sia per bambini che per adulti. Collabora come illustratrice e autrice di incisioni con vari negozi e edizioni.