"Nella mia stanza ho regali che non ho mai dato": la presentazione del libro ad Ercolano

Il viaggio, l’amore, l’amicizia, la famiglia, il cambiamento, la perdita di un genitore e l’elaborazione del lutto. C'è questo e molto altro nel romanzo "Nella mia stanza ho regali che non ho mai dato" di Federica Volpe.

Il libro è disponibile su Amazon sia in cartaceo che in versione e-book. Si tratta, come racconta l'autrice stessa, di uno "scritto su due livelli: uno di puro intrattenimento, l'altro che invece emerge tra le righe, molto più profondo, il processo interiore che un essere umano compie in certe circostanze avverse. Nel romanzo ci sono pezzi di vita che possono appartenere a chiunque".

L'appuntamento con la presentazione del libro è per il 22 gennaio alle ore 18 al caffè letterario Le Scuderie Di Villa Favorita ad Ercolano.

SINOSSI DEL ROMANZO:

Alexia è una ragazza norvegese di 24 anni. Dopo aver terminato brillantemente gli studi, la ragazza si trasferisce a Los Angeles per inseguire il sogno di lavorare come reporter. Da più di un anno, Alexia è innamorata di un ragazzo norvegese, Dave. E’ stato amore a prima vista, anche perché i due sono uniti dal dolore di una grave perdita subita. Pur essendo forte, però, il loro amore resta sempre sul piano platonico, anche perché lui ha una fidanzata. Ma l’America, che è terra di cambiamento, porterà ad Alex una nuova relazione con un ragazzo completamente diverso da Dave, Sebastian, che oltre a farle vedere un tipo di amore che lei non ha mai conosciuto, sarà causa di continui paragoni. La delusione può essere più forte dell’amore? L’estate può sciogliere il ghiaccio che persiste da diversi anni ormai? Queste sono le domande che Alexia porrà ai personaggi che si affacceranno nella sua vita, ma la risposta dovrà trovarla da sola, dentro. Una città finta come Las Vegas, rappresenterà il vero punto di svolta nella vita di Alexia. La ragazza si troverà costretta quindi a mettere in dubbio la sua certezza per arrivare poi ad ottenere le tanto desiderate risposte alle sue domande.

BIOGRAFIA DELL'AUTRICE:

Federica Volpe è nata in provincia di Napoli. Sin da bambina ha scoperto una grandissima passione per l’arte. Il teatro e la scrittura in modo particolare. Si è laureata in Lingue, Culture e Letterature dell’Europa e delle Americhe ed ha iniziato a lavorare come giornalista per diverse riviste italiane occupandosi, appunto, di spettacolo ed intrattenimento. E’ ora pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Campania ed interprete iscritta nell’elenco dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Napoli. Sognatrice e viaggiatrice, trae ispirazione da situazioni quotidiane vissute, spesso, in giro per il mondo del quale si sente cittadina. Ha infatti vissuto in svariate parti del globo nelle quali cerca di portare i lettori attraverso i suoi romanzi.