Lucia nella bocca di lupo: alla Libreria evaluna presentazione del libro di Gloria Persico

Giovedì 13 febbraio alle ore 17.30 verrà presentato presso la Libreria evaluna in piazza Vincenzo Bellini, il libro “Lucia nella bocca di lupo”. Storia di amicizia, di amore e di sesso in un carcere femminile del Sud - di Gloria Persico, psicologa clinica, specialista in sessuologia. Kairos Edizioni.

Il romanzo narra la storia di Lucia che dopo essersi laureata ed essere stata assunta prima nella Polizia Urbana, passa, poi, nella Giudiziaria. Dopo circa quattro anni di lavoro, viene accusata di furto, in concorso con due colleghi, da tre senegalesi, presumibilmente sulla base di un intreccio di interessi camorristici e di coperture di agenti corrotti. A seguito della denuncia ha passato sei mesi in carcere e sei mesi agli arresti domiciliari.

E’ come entrare insieme a lei in un carcere femminile, provare con lei angoscia, rabbia, dolore… E’ tutto talmente buio che per fare un po’ di luce, per poter resistere, deve rimboccarsi le maniche e cominciare da qualche parte. Stringe rapporti di solidarietà e di amicizia con le altre detenute, conosce, attraverso i fascicoli, le loro storie e i loro reati. Prova a rendere quel periodo

di carcerazione, un periodo di vita. Il bisogno maggiore è quello affettivo, attraverso l’irrinunciabile innamoramento.

Dopo i saluti dell’Editore kairos, Giovanni Musella, interverranno con l’autrice: Odile Mannini, criminologa; Anna Cammarota, Vice Presidente Gruppo “Carcere VI.VO.; Sergio Zazzera Direttore Periodico “Il Rievocatore”. Modera la giornalista Laura Bufano. Letture a cura dell’attrice Mariachiara Falcone.

Performance artistica a cura della cantautrice Anna Maria Bozza.

Fotografie di Mina Fiore.

Progetto grafico di Emanuele Musella.

Riprese a cura di Raffaele Mele per TV Campi Flegrei