Orizzonti: mostra personale di Liberia Gracco

Presso la Galleria d’Arte “Le 4 Pareti” (Via Fiorelli 12D) è in corso la mostra personale dell’artista triestina Liberia Gracco: “Orizzonti”.



Circa venti opere in cui la natura, fragrante di verdi e di azzurri, svela il desiderio di luce di Liberia Gracco. Una pittura di paesaggio dai vasti orizzonti che, nel divenire di albe e tramonti, racconta di viaggi reali e viaggi interiori, ma sempre con un occhio ad un sano impianto figurativo, privo di orpelli e sensazionalismi. Per l'artista la natura è icona di vita, tessuta di memorie, atmosfere, evanescenze, profumi e contemplazione. Per questo i suoi paesaggi assurgono a metafora, diventano simboli di una geografia in cui i connotati realistici sfuggono a una precisa riconoscibilità, perché in fondo sono sempre luoghi dell'anima, carichi di dolcezza, calore, limpidezza. Opere in cui è facile perdersi, per poi ritrovarsi in una rigenerante dimensione di quiete. (M. Di Benedetto).



La mostra, corredata da un elegante catalogo, potrà essere visitata ogni giorno, sino al 18 giugno, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle ore 20.00.