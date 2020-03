Lezioni di musica online

In questo periodo di obbligo domiciliare, la musica dal vivo, le lezioni e il contatto umano con i maestri è in pausa. Ecco che OrangeBug ha pensato di offrire le lezioni online, sia agli attuali allievi, sia a chi vuole approfittare di questo momento per dedicarsi alla musica studiandola.



PANDEMIA? E NOI FACCIAMO LEZIONI SU SKYPE



Impara a cantare o il tuo strumento preferito, anche da casa.



Il momento ci obbliga a fermarci, impossibile restare aperti e fare lezioni, adottando comunque le dovute precauzioni. Si resta a casa, ma la musica e la voglia di insegnarla e impararla non si ferma. Infatti alle lezioni online, già disponibili ai nostri attuali allievi, da oggi puoi accedere anche tu.



Scrivici su Whatsapp al 3933893248 e scopri come



https://youtu.be/mZ7BtW4p9D4



#restiamoacasa #masuoniamo