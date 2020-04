Da Napoli, lezioni di Danza Orientale on-line

Lezioni di Danza Polinesiana On-Line con Dalia

Apprendere una coreografia o dei passi da computer non è semplice, ma dato il difficile momento che stiamo attraversando può essere utile utilizzare il nostro tempo per migliorare passi base, tecnica e abituarci all'ascolto alle direzioni tenendoci in allenamento psicologicamente e fisicamente, sperando ti poter tornare presto nelle nostre amate sale per condividere sorrisi ed emozioni.



lL lezioni sono rivolte a chi non ha mai ballato e chi ha già delle basi generali, è possibile superata l'emergenza continuare a seguire le lezioni on- line per chi non può raggiungermi in sala perche è di un altra città.



cosa serve?

-la prima lezione è gratuita

-uno spazio per seguire le lezioni

-avere un pc e una buona connessione ad internet

-stabilire insieme all'insegnate il giorno e l'orario della lezione

-le lezioni sono individuali

-è possibile disdire a lezione 24 ore prima

- occorre un primo incontro conoscitivo

-il pagamento sarà effettuato dall'allievo via posta pay o bonifico Bancario sarà emessa la fattura

-sarà fornito alla studente musica, materiale video, testi da leggere insieme ed esercitazioni da fare da solo

COSTO DEI PACCHETTI

4 LEZIONI DI 1 ORA CADAUNA € 25,00

7 LEZIONI DI 1 ORA CADAUNA € 45,00



PER INFORMAZIONI 3387981020