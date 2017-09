Lezioni e corsi di batteria diretti da Dario Guidobaldi

Per chiunque voglia approcciare alla musica attraverso lo studio della batteria sound of drums ! offre la possibilità di lezioni singole, lezioni condivise, musica di insieme per gruppi già formati, preparazione agli esami e ammissioni al conservatorio e laboratori per bambini.



Questo articolo tratterà la lezione condivisa e le 5 caratteristiche per cui conviene.



Apprendere in gruppo è molto diverso dall’apprendere da soli.

Le tematiche, le domande, i dubbi, le curiosità che lungo il percorso via via vengono fuori possono provenire da ognuno dei componenti del gruppo di lavoro, tuttavia le analisi, le spiegazioni, le idee, i metodi che ne scaturiscono sono a vantaggio di tutti i componenti. Il lavoro in gruppo fa si che si apprenda non solo dall’insegnante.



Progredire e contemporaneamente assistere ai progressi altrui stimola, coinvolge, motiva, incoraggia tutti e rende le informazioni più semplici da assimilare. Il confronto con gli altri aiuta a valutarsi in modo più preciso ed onesto, aiuta quindi a comprendere meglio il tipo di impegno necessario per ottenere dei miglioramenti tangibili. Il gruppo di studio, e quindi l’apprendimento collaborativo ad esso connesso, favorisce un ambiente dove si coniugano facilmente impegno, pazienza e concentrazione con divertimento e leggerezza. Dove ci si aiuta e si collabora, facilmente nascono amicizie, legami, affinità artistiche e umane etc..



Il gruppo di studio, quindi, oltre a fornire al singolo studente la preparazione musicale di base, svolge la funzione importantissima di preparare l’allievo a trattare, condividere, organizzare la musica con altri musicisti, e questo aspetto è centrale nella vita del musicista. L’abitudine al confronto, alla chiara esposizione della propria idea, all’ascolto delle altrui proposte e intenzioni, la capacità di mediazione e adattamento, di fluidificazione del proprio apporto sono fondamentali nella musica, che è fondamentalmente comunicazione.



Nella mia personale esperienza, quando ero all’inizio dello studio della batteria, è stato molto istruttivo assistere alle lezioni degli altri studenti. Ascoltare le loro domande, le curiosità, assistere all’entusiasmo della scoperta di nuovi argomenti o dell’acquisizione di una particolare tecnica, ascoltare le spiegazioni di alcune difficoltà nel superare particolari ostacoli, mi ha aiutato a comprendere meglio quali erano le mie particolari criticità così come i miei punti di forza, e quali erano invece le tematiche ostiche per molti o per tutti. Tante cose le ho imparate “osmoticamente” anche dai colleghi che le stavano imparando insieme a me, pur essendo tutti diretti dal nostro insegnante.



Inoltre la lezione condivisa offre la possibilità di abbassare i costi e prolungare la durata degli incontri



Il gruppo di studio può contare da due a sei persone, ad ogni ulteriore studente si aggiunge mezz’ora di lezione, fino ad un massimo di tre ore(sei persone).



Costo per persona 15 euro.



