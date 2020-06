Sabato 20 Giugno 2020 ore 14,00, lezione on line di Danza Hula con Angela Pikake in occasione del Festival World in Dancing 2020 on line

Dettagli



Cosa prevedono le lezioni genericamente?

1. Lezione Massimo d 6/8 partecipanti (durata di 60 minuti ) se la lezione è particolarmente richiesta saranno previste due sezioni di lezione per dividere gli allievi

2. Studieremo passi base e avanzati a seconda del livello dei partecipanti che dovrà essere comunicato al momento della registrazione o iscrizione per essere inseriti nel gruppo giusto

3. Movimenti nello spazio

4. Realizzazione di una piccola coreografia di base

5. Un po’ di teoria

6. Informazioni o realizzazione del costume

7. Sarà inoltre fornito la musica e gli appunti vari in riferimento

8. Video registrazioni per esercitazioni

Cosa occorre?

1. Una buona connessione internet

2. Uno spazio adeguato per fare esercizi

3. La camera deve inquadrare tutta la persona

4. Il collegamento tramite piattaforma jitsimeet mediante un link inviato dall’ insegnante (in caso di collegamento via PC occorre solo copiare il link nella barra degli strumenti in caso di collegamento via cellulare occorre prima scaricare l’app gratuita sul proprio cellulare jisitmeet )



Costi e Partecipazione

per partecipazione all'intero evento sara possibile acquistare un ticket al costo SPECIALE di 20,00 EURO il ticket ti darà la possibilità di accedere a tutte le lezioni on line

chiedi informazioni al 3387981020

ACQUISTA IL TUO TICKET

https://www.tok-tok-merkante.it/p/ticket-world-in-dancing-on-line-giugno-2020/



