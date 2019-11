Levante ospite speciale di "Sorrento Incontra"

E' Levante l'ospite speciale attesa sabato 30 novembre, alle ore 21, al teatro Tasso (ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sorrento-incontra-levante-teatro-tasso-di-sorrento-83345818587) nell'ambito dell'edizione invernale del festival "Sorrento Incontra".

La cantautrice e scrittrice di origini siciliane sarà la protagonista di una serata, fatta di musica e parole, in linea con la formula della rassegna: un incontro con i fan che sarà scandito dai suoi brani più noti - eseguiti con band al seguito - e dall'intervista pubblica a cura del giornalista di Fanpage.it, Francesco Raiola.

Dall’esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche ottenendo la certificazione oro, Levante non si è più fermata: i suoi primi due album Manuale Distruzione (2014) e Abbi Cura Di Te (2015) le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente.

Il 2017 è l’anno della consacrazione: l’esordio come scrittrice porta direttamente in classifica il suo primo romanzo “Se Non Ti Vedo Non Esisti” (Rizzoli Libri). In aprile pubblica il suo terzo album “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” (INRI/Carosello) acclamato da critica e pubblico e subito in cima alle classifiche di vendita, ottenendo la certificazione di disco d’oro. In maggio 2017 accetta di ricoprire il ruolo di giudice a XFactor 11, tv show di punta su Sky Uno. Lo scorso anno vede, oltre al successo della sua prima collaborazione internazionale (il brano “Stay Open” featuring Diplo e Mø), un nuovo romanzo, intitolato “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” (Rizzoli) e il suo quarto album “Magmamemoria” (Warner Music Italy) da cui vengono estratti i singoli “Andrà Tutto Bene”, “Lo Stretto Necessario” con Carmen Consoli e “Bravi Tutti Voi”.

Sorrento Incontra è una rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica del regista e coreografo Mvula Sungani, promossa dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e Federalberghi, ed organizzata da Arealive e CRDL.