Per "Letture in Ordine", la presentazione di "Maritè non morde" di Veronica Tranfaglia

Il 26 gennaio 2017 alle 18.30 presso la sede di Napoli dell'Ordine Psicologi Campania ci sarà la presentazione del libro "Maritè non morde" scritto da di Veronica Tranfaglia (farmacista, madre e appassionata di alimentazione e cosmetologia) inserito nella rassegna "Letture in Ordine", il calendario di eventi letterari dedicato non solo agli psicologi e agli studenti di Psicologia ma anche a tutti gli appassionati di lettura. "Maritè non morde", Alberti compagnia editoriale, è la storia autobiografica di una madre e della sua bambina con la Sindrome di Down, unite in una lotta quotidiana per la conquista di una vita serena. Dopo i consueti saluti di Antonella Bozzaotra, Presidente dell'Ordine Psicologi Campania che ospita l'eveto, ne discutiamo presso la sede di Napoli dell'Ordine degli Psicologi della Campania con la Vicepresidente Lucia Sarno, che introduce e modera gli interventi di Caterina Arcidiacono, Professoressa di Psicologia di Comunità presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Emilia Tarantino, Psicologa Psicoterapeuta esperta in Psicologia Ospedaliera, e Valentina Manna, la Psicologa che ha realizzato il progetto Dear Sibling finanziato dal CNOP sulla Sindrome di Down.