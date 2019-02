In scena "Lettera a un bambino mai nato" di Oriana Fallaci

Sabato 23 febbraio (ore 21,00) e domenica 24 febbraio (ore 18,00) al piccolo teatro di piazza San Domenico "Il Pozzo e Il Pendolo" va in scena LETTERA AD UN BAMBINO MAI NATO di ORIANA FALLACI

con Rosalba Di Girolamo

Lettera a un bambino mai nato è la storia di una scelta. Dare vita ad un altro essere umano è il miracolo più grande della vita ma anche la responsabilità più pesante

Decidere se dare la vita o negarla, quando non si ha fede, non si crede in Dio vuol dire dover percorrere da soli una strada ancora più difficile, piena di contraddizioni e lacerazioni interiore

Lettera ad un bambino mai nato è la storia di una madre capace di difendere il suo bambino da tutto e tutti, ma forse non da se stessa.

E’ sul terreno scivoloso del dubbio in cui forse ogni donna è destinata ad inciampare, che tocca inoltrarsi avventurandosi nelle pagine di questo testo che ha segnato un’epoca e continua a graffiare la coscienza

