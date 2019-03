“Les jumeaux”: alla Sala Ichòs uno spettacolo surreale, poetico e comico

Il 16 e 17 marzo presso la Sala Ichòs va in scena “Les jumeaux”: uno spettacolo surreale, poetico e comico allo stesso tempo.

Due fisarmonicisti gemelli raccontano con la musica e tanta magia la loro straordinaria (e vera) avventura di artisti di strada in giro per il mondo, quando avevano appena 17 anni. Sulle spalle portavano una fisarmonica e in tasca solo un sogno: vivere di musica. Dopo quindici anni i gemelli (les jumeaux) si ritrovano, uno musicista ormai di livello internazionale (Davide), l'altro filosofo e amante del teatro (Mauro), per portare sul palco lo spezzone più bello della loro vita insieme: il viaggio come artisti di strada in giro per il mondo. Due carismi che finalmente s'incontrano sotto la regia di Daniele Ronco per suonare ancora una volta il loro sogno. Si spazia dal musette francese delle giostre in legno con i cavalli ai tanghi appassionati di Piazzolla, passando inevitabilmente per lo swing e il gitano. Uno spettacolo che non vi farà stare fermi, ricco di colpi di scena.

di Daniele Ronco

regia Daniele Ronco

con Davide e Mauro Borra

elementi di scena Lorenzo Rota, Lucio Lucà

musiche di Piaf, Piazzolla, Mozart, Rossini, Brahms

light designer Marco Testa

fonica Alberto Santoru

