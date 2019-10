Leonardo e la Luna: all'Osservatorio una serata dedicata a da Vinci

Per celebrare il genio di Leonardo Da Vinci, nell’anno del 500° anniversario della sua morte, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte e Associazione Ex-Allievi del Conservatorio San Pietro a Majella organizzano una serata a Capodimonte dal titolo "Leonardo e la Luna". L'appuntamento è il 10 ottobre alle ore 20:30.

Il professor Massimo Della Valle, astronomo dell’INAF-Osservatorio Astronomioco di Capodimonte, terrà una conversazione scientifica sugli studi astronomici di Leonardo.

Leonardo, pittore, scultore, inventore, ingegnere militare e scienziato è ancor oggi il simbolo dell’Italia del Rinascimento e più in generale è sinonimo di genio assoluto. Il 2 maggio del 1519 l'artista e scienziato fiorentino moriva ad Amboise in Francia. A distanza di cinquecento anni, tra le innumerevoli iniziative che hanno avuto luogo un po' dapertutto in Italia e nel mondo, anche l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte lo celebra in una serata a lui dedicata e nella quale verrà presentato e discusso un aspetto poco noto della sua poliedrica personalità: Leonardo Astronomo.

A seguire le osservazioni astronomiche con la guida degli astronomi di Capodimonte e dell’Unione Astrofili Napoletani.

Ingresso libero, senza prenotazione