Lello Arena e Isa Danieli in "Sogno di una notte di mezza estate"

Ritorna finalmente a Napoli, al Teatro Trianon Viviani da mercoledì 29 marzo a domenica 2 aprile, “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE", il grande, onirico, circense carillon ispirato al capolavoro di William Shakespeare, riorchestrato da Ruggero Cappuccio, animato da Isa Danieli e Lello Arena accompagnati da Fabrizio Vona, Renato De Simone, Enzo Mirone, Rossella Pugliese e Antonella Romano, guidato da Claudio Di Palma.

"Nel perimetro simbolico della sala di un antico palazzo napoletano, Titania e Oberon attivano una drammaturgia di capricci e smanie riducendo le sorti degli uomini a fragili trame da vecchi teatri dei burattini. I due, come schegge di dei precipitati in terra, continuamente sospesi fra sonno e veglia, inscenano armonie, assecondano discordie, conducono, con estro malaccorto, una regia dei sentimenti umani. Le loro parole/note contrappuntano la polifonia dei surreali ospiti del palazzo (pupazzi, elfi, musicisti, attori), dettano sintonie tra lirismo e antiche tradizioni narrative, reinventano fascinazioni favolistiche, si fanno poetiche o scurrili a richiamare le alternanze emotive del mondo ispirativo shakespeariano.

Tra fedeltà ed irriverenza, la scrittura di Cappuccio riorchestra il “Sogno” per cercare ulteriori rifrangenze all’incanto musicale della lingua shakespeariana. La regia e la scena ne assecondano la lettura trasformandosi, per amplificarne il suono, in una sorta di grande, onirico e vagamente circense carillon". (Claudio Di Palma)