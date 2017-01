Lele di "Amici" all'Auchan Napoli

Evento speciale al Centro Commerciale Auchan Napoli: sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 17, sarà ospite il cantante Lele. Finalista dell'edizione di Amici 2016, Lele parteciperà alla 67° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano "Ora Mai", un brano dalle sonorità pop accattivanti e un ritornello che rimane subito impresso. In concomitanza con il Festival, il giovane cantautore napoletano pubblicherà il suo primo album "Costruire 2.0", nuova versione del suo ep d'esordio arricchita di 5 inediti caratterizzati dal sound internazionale.

Il progetto, interamente scritto da Lele, include oltre al brano di Sanremo la hit "La strada verso casa" e una nuova versione di "L'ho voluto io". Quella di sabato 28 gennaio sarà un'occasione unica per vedere il cantante dal vivo e sostenerlo in vista della sua partecipazione al Festival. Inoltre, presso il punto vendita Euronics, sarà possibile pre-ordinare il cd "Costruire 2.0" in uscita il prossimo mese, ricevendo l'esclusiva cartolina per accedere al firmacopie. Il Centro aspetta i propri visitatori per questo evento all'insegna della musica, dell'allegria e della socialità. Una bella opportunità anche per concedersi una giornata tra acquisti, shopping, una pausa gustosa e tanti servizi.