LEGO Build To Give fa tappa a Napoli

LEGO® Build To Give – Libera la tua creatività, costruisci e dona diventa ancora più grande raggiungendo 30.000 set LEGO® (+200% rispetto al 2018) che verranno donati da LEGO Italia tramite Fondazione ABIO Italia Onlus a bimbi ricoverati in ospedale nel periodo natalizio. Il progetto vede protagonisti in prima persona proprio i bambini che, ogni giorno, si divertono a costruire con infinita fantasia. LEGO Build To Give si svolgerà contemporaneamente in tutto il mondo regalando 1.000.000 di set di mattoncini a bambini in difficoltà. L’iniziativa fa parte della campagna Rebuild The World del Gruppo LEGO.

Il progetto che ha avuto inizio a Milano e ha toccato Roma vede interprete assoluta la creatività dei più piccoli. Basterà divertirsi, costruire, creare, giocare, realizzare una decorazione di Natale in mattoncini. Ogni costruzione realizzata sarà un simbolo per rappresentare i 30.000 set di mattoncini che verranno donati da LEGO Italia a bambini che si troveranno in ospedale durante le festività natalizie grazie a Fondazione ABIO e alla sua rete di Associazioni, raggiungendo oltre 200 reparti pediatrici in tutta Italia. Partecipare a Build to Give non costa nulla ma porta tanta gioia!

Dopo le tappe di Milano e Roma LEGO Build to Give arriva a Napoli per l’ultima grande tappa di Castel dell’Ovo (Via Eldorado, 3), in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, sabato 30 novembre dalle e domenica 1 dicembre.



Ambassador dell’iniziativa LEGO Build to Give saranno Giorgia Palmas con Filippo Magnini, Chiara Maci e Chiara Cecilia Santamaria che hanno accolto con gioia e grande partecipazione personale il progetto.

LEGO Italia aspetta i giovani costruttori a Napoli presso Castel dell’Ovo sabato 30 novembre dalle 9.30 alle 18.30 e domenica 1 dicembre dalle 9.30 alle 12.30.

Preregistrazione online consigliata https://buildtogive-napoli.eventbrite.it

Ingresso Gratuito.