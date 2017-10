Brick live arriva alla Mostra d'Oltremare per un mondo fatto di Lego

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Arriva in città dal 1° al 17 dicembre alla Mostra d'Oltremare, “Brick Live”, l'evento internazionale che ha conquistato i bimbi di tutto il mondo finalmente in Italia ed ora per la prima volta in assoluto a Napoli. Milioni di mattocini Lego, oltre 4000 metri quadri da vivere, scoprire e dove poter giocare insieme a tutta la famiglia. BRICKLIVE è l’occasione perfetta ed unica per i fans di tutte le età dei famosi mattoncini LEGO® per liberare fantasia e creatività, in un vero e proprio paradiso colorato. Grandi e piccini potranno trascorrere ore di pure divertimento, in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove ogni visitatore potrà sentirsi e diventare un provetto artista. Natale è un momento magico e non c’è nulla di più magico di un mondo colorato, meglio se fatto con i mattoncini LEGO! Tante le aree tematiche all’interno del grande open space di Mostra Oltremare, davvero per tutti i gusti. Tra queste: BRICK PITS: enormi vasconi pieni di lego dove immergersi letteralmente. Chi non ha mai sognato di tuffarsi in una piscina di LEGO? FAN ZONE: scatena la fantasia e metti in mostra la tua bravura costruendo qualcosa che lascerà a bocca aperta i tuoi amici! GRAFFITI: come direbbero i Pink Floyd…“another brick in the wall”. E questa volta un muro fatto di emozioni positive, di messaggi, di dediche personali, ovviamente tutto in LEGO. Un muro dove lasciare ricordi ed emozioni, da condividere con i visitatori del giorno successivo. TECHNIC: per chi adora stupire con i LEGO anche da grande, l’area per i veri appassionati con mattoncini più tecnici e costruzioni veramente…architettoniche! ANIMALS: che reazione potreste avere davanti ad un enorme elefante tutto di mattoncini? E se fosse una tigre? Un enorme orango? Venite a scoprirlo a Brick Live RACE RAMPS: costruisci la tua macchinina, che sia colorata, anatomica e soprattutto velocissima. Sfida i tuoi amici e il tuo papà nella gara più divertente, sulle rampe disposte a circuito. Chi vincerà?! MOSAIC: un tappetone di LEGO su cui camminare e da costruire, come un puzzle gigante DUPLO: per i più piccini LEGO più grandi e semplici da assemblare. Per ottenere in poco tempo una super costruzione. CITY: la città dei Lego, da ammirare e visitare. MINECRAFT: uno dei videogiochi più amati al mondo degli ultimi anni arriva a Mostra Oltremare e incontra i LEGO. Si potrà fare un progetto al pc e poi cercare di riprodurlo nella realtà grazie ai mattoncini. Ed anche qui parte la sfida! STARWARS: le guerre stellari ed il campo di energia arrivano a Napoli in un’area dove si potrà giocare a creare la propria navicella spaziale. FRIENDS AND DANCE ZONE: per scatenarsi con gli amici, un’area svago ulteriore all’interno di questa enorme sala giochi. E, a sorpresa, animazioni speciali ed interattive. ARCHITECTURE: la parte speciale dedicata alle scuole, dove i bambini, grazie all’ausilio di esperti LEGO, potranno imparare la vera storia dei mattoncini, la loro applicazione del mondo del lavoro oltre che del gioco. Dopo aver assistito alla bravura dimostrativa nell’assemblaggio di alcune costruzioni, i bimbi verranno invitati a fare un lavoro di squadra, ad inventarsi piccoli architetti in erba, e costruire il loro progetto. Con ordine e affiatamento, proprio come nei team building che fanno i grandi. Per cui BRICK LIVE diventa un’ottima occasione di visita per le scuole, che avranno accesso riservato durante le mattinate di apertura dell’evento. Il pubblico potrà accedere al mondo di BRICK LIVE nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì: 9-20 (orario continuato) Sabato: 10-22 (orario continuato) Domenica: 10-20 (orario continuato) Venerdì 8 dicembre orario dalle 10 alle 22 (orario continuato) Biglietti presto in vendita con Go2 (on-line su www.go2.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e con Ticket One (in vendita su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati). I giorni di evento ovviamente sarà aperto anche il botteghino direttamente alla fiera Oltremare. NOTA BENE: con GO2 COMPRA PRIMA E RISPARMI! Offerta per chi acquista entro il 30 novembre: - 3 biglietti a 25 euro invece di 40 - 4 biglietti a 32 euro invece di 48 (+ diritti di prevendita). Per maggiori informazioni sulla mostra: Pagina fb ufficiale / /BrickLiveItalia Tel. 011/2632323 (lun-ven 10-13; 14.30-18.30); tel. 081/8038382