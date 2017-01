"Le Quattro Stagioni" e "Piccolo Vento" al Teatro dei Piccoli

Lunedì 30 e martedì 31 gennaio, alle ore 10, a TEATRO DEI PICCOLI della Mostra d'Oltremare, in scena:

Fondazione Aida

"LE QUATTRO STAGIONI e Piccolo Vento"

con Andrea Bellacicco / Matteo Mirandola, Jessica Grossule, Lara Finadri

musiche: Antonio Vivaldi

scene: Gino Copelli

costumi: Sonia Mirandola

illustrazioni: Pia Valentinis

disegno luci: Everson Sonza

regia: Nicoletta Vicentini

età consigliata: dai 3 anni

Testo ispirato a “Le quattro stagioni” di Chiara Carminati

Buongiorno Primavera!

Sono io, Piccolo Vento!

Canto dall’alto e mi tuffo

mi intrufolo in ogni spiraglio

soffiando con voce di tuono

arruffo le piume dei passeri

che ridono e ridono e ridono

e volano in alto pieni di aria.

La proposta teatrale per bambini e famiglie è uno spettacolo che coinvolge il pubblico dei più piccoli sul tema delle quattro stagioni e dell’ascolto della natura.

Sulla base delle musiche de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, un esempio di musica a soggetto vitale e ricca d’inventiva, si snoda questa frizzante storia, che segue con sorrisi e poesia le avventure di Piccolo Vento, attraverso le stagioni e i loro cambiamenti: paesaggi, colori, profumi, sfumature, suoni… e musiche.

Con l’aiuto dei tre attori in scena, Piccolo Vento parla al pubblico, attirando l’attenzione dei bambini sull’osservazione delle piccole cose della natura e sull’ascolto del racconto musicale. I tre attori in scena, alternandosi in danze e narrazioni, giocheranno insieme ai bambini ad ascoltare le parole di Piccolo Vento e ad accompagnarlo alla ricerca della sua mamma Zefiro, scivolando armoniosamente da una stagione all’altra.

Lo spettacolo è vincitore del prestigioso premio “Briciole di fiaba 2012”.

prenotazioni : I Teatrini 081 0330619 (feriali 9.30/17.00)

biglietto: festivo posto unico € 8,00 - feriale per le scuole € 7,00