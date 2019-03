Le Esperidi in "Meraviglioso"

Al Nuovo Teatro Sancarluccio "Le Esperidi" in concerto il 14 marzo

"Meraviglioso" è un viaggio musicale attraverso le più belle canzoni italiane interpretate in chiave femminile dalle quattro artiste del gruppo "Le Esperidi". Saranno proposti brani di Battiato, Battisti, Bertè, Concato, De Andrè, Mina, Modugno, Tenco e tanti altri ancora. Le Esperidi "racconteranno" al pubblico le canzoni che fanno parte del "meraviglioso" patrimonio artistico della nostra penisola arricchendo la performance musicale con aneddoti e curiosità.



Le Esperidi è un gruppo musicale femminile costituito da:

Tiziana Minervini alla chitarra classica

Angela Lancieri alla chitarra dodici corde

Miriam Scognamiglio alla voce

Ludovica Muratgia alla batteria

Le quattro artiste provengono da formazioni musicali diverse che spaziano dalla musica classica al jazz e al pop. Il loro sound è un crocevia di suoni in cui si mescolano le esperienze e le emozioni.

www.trioesperidi.it

Il Sancarluccio è lo storico teatro di via San Pasquale a Chiaia dove hanno debuttato nomi illustri del panorama italiano come Roberto Benigni e La Smorfia di Arena Troisi Decaro, e dove sono nati artisticamente Martone, Servillo, Mastelloni e tanti altri importanti rappresentanti dell’avanguardia partenopea.

Oggi il Nuovo Teatro Sancarluccio torna ad essere fucina di talenti e casa di artisti affermati e emergenti

Il costo del biglietto è di 15 euro.

Per info e prenotazioni contattare 339.7902355