"Le Esperidi nelle Nuove Eroidi" al Teatro Bolivar

“LE ESPERIDI NELLE NUOVE EROIDI”: È uno spettacolo musicale a metà strada tra il musical e il concerto di musica italiana e internazionale. Da F. De André a L. Battisti, da L. Armstrong a G. Jules, le Esperidi propongono un sound innovativo, mescolando suoni classici a suoni elettronici.



Le protagoniste saranno decisamente le donne, in particolare le eroine del passato conosciute da tutti: Didone, Elena, Medea, Penelope, Fedra. Loro saranno le "Nuove Eroidi" presentandosi in chiave moderna e raccontando finalmente la loro versioni dei fatti mai ascoltata.



Le Esperidi eseguiranno sia le musiche di scena sia i brani di musica italiana e internazionale scelti in relazione ai testi. La voce narrante di Tiziana Minervini farà da cornice alla musica e alla recitazione. Le Esperidi è un quartetto di artiste napoletane costituito da Tiziana Minervini (chitarra classica e ukulele); Miriam Scognamiglio in arte Miriam James (Voce); Carla Boccadifuoco (Tastiere e cori); Ludovica Muratgia (batteria e pad elettronici). Le quattro musiciste si avvarranno della collaborazione dell’attrice Giusy Paolillo.



I brani sono liberamente tratti da “Le Nuove Eroidi” una rivisitazione delle lettere poetiche di Ovidio.

Costo del biglietto: 15 euro intero/ 12 euro ridotto

Per info e prenotazioni: 0815442616

Orari botteghino: 10:00-12:00/17:00-19:30 dal lunedì al venerdì.

I biglietti sono inoltre disponibili sul sito www.go2.it