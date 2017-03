"Le donne lo sanno": evento musica e teatrale con Alberico Lombardi

Il 29 marzo la città di Portici dice no al femminicidio attraverso un evento musicale e teatrale che ha come protagonista il talentuoso Alberico Lombardi, volto ed anima di questo progetto dedicato alle donne. Durante le due ore di spettacolo sul palco del Teatro Roma saranno omaggiate le donne attraverso i volti, le canzoni, e i racconti di celebri artiste contemporanee, da Gabriella Ferri a Loredana Bertè, da Mina a Mia Martini, da Fiorella Mannoia ad Emma,da Anna Oxa a Carmen Consoli, non trascurando le testimonianze di Alda Merini, Oriana Fallaci, Serena Dandini ed altre grandi donne del passato e del presente. In scena anche un corpo di ballo diretto dalla brava coreografa Annalisa Di Stefano già applaudita di recente nello spettacolo Odyssée d'une incomprise, e tante donne di spettacolo per celebrare le donne in un alternarsi di momenti gioiosi e drammatici. Giovanni Cutolo cura il progetto artistico e grafico,mentre Piero Castiglione è l'arrangiatore delle musiche dello spettacolo.