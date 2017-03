Le Bellezze di Pizzofalcone: visita guidata

Dal colonnato di Piazza del Plebiscito fino alle terrazze di Castel dell'Ovo passando per l'incantevole ma poco conosciuta zona del Monte Echia. Una sorprendente passeggiata, promossa da Loro di Napoli, che si prefigge di svelare angoli incantevoli e ricchi di storia.

Un Castello disabitato, vicoli, storie, storielle, rampe, spettacolari scorci sul mare, la sede della Real Scuola della Nunziatella, i resti millenari della Villa di Lucullo e tanto altro.

L'itinerario contempla anche la sosta al Monumentale Palazzo Serra di Cassano e la visita alla sede del prestigioso Istituto Nazionale per gli Studi Filosofici, autentico scrigno di arte e storia.

La mattinata sarà commentata dalla dott.ssa Donatella Ciano (guida abilitata Regione Campania).

Costo 10 €

Durata 3 ore

Appuntamento alle ore 10.00 ai tavolini del Bar Reginella in Piazza del Plebiscito.

Per prenotarsi è necessario inviare un sms e/o via Whatsapp al 331 7485815.