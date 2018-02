Teresa De Sio apre la rassegna "Le 1000 Voci di Partenope"

NA≥DOP - NAPOLIDAORAINPOI presenta “Le 1000 VOCI di PARTENOPE”: Viaggio nell’universo della vocalità al femminile nella musica partenopea dagli anni 70 ai giorni nostri

Casina Pompeiana - Villa Comunale - Napoli



5 appuntamenti/evento con cadenza mensile fino a giugno 2018 con la conduzione di Gabriella Rinaldi e Alfredo D’Agnese che incontreranno le voci femminili che hanno animato la scena musicale partenopea dagli anni 70 ad oggi e, tra musica, interviste, video, con il contributo di esperti del settore (dj, artisti, critici, musicologi), proveranno a tracciare una mappa sull’evoluzione, la storia ed i percorsi artistici dei personaggi che di volta in volta saranno ospiti delle diverse puntate.

Il primo appuntamento sarà dedicato a Teresa De Sio, ospite il 7 Febbraio, con la partecipazione di Roxy in the Box nell’intervista di Rosanna Iannacone. A seguire, Fausta Vetere, Katres, Pietra Montecorvino, M’Barka Ben Taleb, Maria Pia De Vito, Antonella Monetti, Monica Pinto, Elisabetto Serio hanno già dato la loro adesione. Ad ogni appuntamento parteciperanno con le loro rubriche: Rosanna Iannacone “The Queen”, radio Dj e voce tra le più affermate della radio italiana che curerà una serie di incontri con artiste partenopee “non cantanti”, l’attrice e regista Cinzia Mirabella, che interpreterà il personaggio di DJ Cicerchia, influencer ed artista emergente meglio nota come la “Trend setter dei Quartieri” e la bailaora de Flamenco Dominga Andrias.

Il pubblico presente in sala sarà partecipe del dialogo stretto tra i temi proposti dai conduttori agli ospiti e insieme, attraverso il racconto delle loro storie e dei loro percorsi musicali, cercheranno quel filo sottile che lega le diverse esperienze a cavallo di più generazioni. “Faccio pace con le mie radici - dice Gabriella Rinaldi -. Volevo raccontare al mondo Napoli e la sua cultura attraverso lo sguardo e la sensibilità femminile, oltre gli stereotipi. L’idea di ‘Le 1000 Voci di Partenope’ è distillata dal progetto di NA≥DOP - NAPOLIDAORAINPOI che ho iniziato nel 2015: una sorta di reset, suoni, storie e visioni tra musica, luoghi d’arte e cultura del cibo”.

Il ciclo di Podcast realizzato sarà diffuso sulle varie piattafomre digitali (Itunes, Sonos, Youtube, Sopundcloud, Iheart, Radiodistribution, Amazon Alexa, Spreaker) e finanziato nel corso del 2018 con il crowdfunding di produzionidalbasso.com.

Le date : 7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 6/6 - 2018 - h.19,30

Gli eventi ed il programma godono del Patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Napoli.