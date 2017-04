Pasquetta a Napoli con LaSabriGamer: la youtuber incontra i fan

Week end di Pasqua ricco di sorprese al Centro Commerciale Auchan Napoli.

Sabato 15 aprile, dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.00, ci saranno giochi e animazioni per i più piccoli, con sculture di palloncini, truccabimbi, baby dance e un simpatico coniglio di Pasqua con cui farsi immortalare in una foto ricordo. Dalle 18.30 ci sarà l'apertura del grande uovo, con cioccolato per tutti.

Gli eventi organizzati non finiscono qui: lunedì 17 aprile il Centro sarà aperto dalle 10.00 alle 21.00, per offrire a tutti i visitatori l'opportunità di concedersi momenti di relax, tra acquisti, servizi ed un appuntamento speciale da condividere con i propri figli. Alle 16.30, infatti, l'idolo dei giovanissimi, la youtuber Sabrina Cereseto in arte LaSabriGamer, incontrerà i piccoli fan e firmerà le copie del libro “#play”, il suo racconto di vita tra scuola, famiglia, amori, e le sue tante passioni tra cui spicca quella per i videogiochi e per il gioco in generale.

Acquistando il libro presso il punto vendita Giunti al Punto, Euronics o Auchan sarà possibile ricevere il pass esclusivo per avere accesso prioritario al firmacopie.