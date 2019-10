Laboratorio SISF Oggetto mostra: storie, pratiche, professionalità

Dal 21 al 24 novembre 2019, la SISF - Società Italiana per lo studio della Fotografia, in collaborazione con Magazzini fotografici e LAB \ per un laboratorio irregolare, propone la prima edizione di un laboratorio di approfondimento dedicato alle diverse realtà culturali, professionali e progettuali che insistono sull’esperienza della mostra fotografica.

Quattro intense giornate di formazione riservate ad un massimo di 30 studenti, selezionati per merito, esperienze e curriculum, e coinvolti in un' esperienza che abbraccia a 360° la tematica della mostra fotografica. In particolare iI laboratorio proposto si concentra sul tema del rapporto tra fotografia ed esposizione, presentando le differenti professionalità che intervengono e partecipano alla realizzazione di un evento espositivo: dalla progettazione artistica alla curatela, dall’allestimento alla comunicazione, proponendo la visita di due suggestivi luoghi della città come momento di riflessione sulle connessioni tra progettazione artistica e modalità espositive.

Coinvolte figure di autorevoli docenti che appartengono a mondi professionali anche molto differenti tra loro per un’opportunità nuova e sperimentale nello scenario formativo italiano, che offre l’occasione di conoscere da vicino la complessità del “backstage” delle mostre: una formazione indispensabile per coloro che pensano di operare nel campo degli eventi espositivi legati alla fotografia storica e contemporanea.



Informazioni e modalità di iscrizione

Il Laboratorio è aperto a massimo 30 partecipanti e verrà attivato al raggiungimento di minimo 25 iscrizioni.

Si rivolge a studenti universitari, allievi delle Accademie di Belle Arti e delle scuole di fotografia, fotografi e professionisti del settore, curatori museali e operatori del settore.

La quota di iscrizione è di euro 300,00 comprensiva del pernottamento per 3 notti presso Ospitalità religiosa del Santuario di San Gaetano (via San Paolo ai tribunali, 9d) con sistemazione in camere multiple, compresa la colazione.

Per chi non abbia necessità o non intenda usufruire del pernottamento nella struttura proposta dall'organizzazione, la quota di iscrizione al corso è di Euro 240,00.

Nel costo sono compresi anche tutti i pasti e l’iscrizione all’Associazione Magazzini Fotografici; chi non è già iscritto alla SISF per l’anno 2019 dovrà versare la quota annuale di euro 40,00.

Coloro che sono interessati a partecipare possono inviare entro il 31 ottobre 2019 la domanda di iscrizione accompagnata dal curriculum vitae all’indirizzo info@sisf.eu

Entro il 6 novembre 2019 i partecipanti selezionati saranno contattati dalla segreteria per procedere all’iscrizione e al contestuale pagamento della quota.



Il laboratorio si svolgerà presso Magazzini fotografici, in Via San Giovanni in Porta, 32 a Napoli.



Programma dettagliato

Giovedì 21 novembre

Ore 15 – 18

Benvenuto e presentazione di Giovanni Fiorentino, Antonio Biasiucci e Yvonne De Rosa.

Paolo Woods / SHOW YOUR WORK!



Venerdì 22 novembre

Ore 9 - 11

Antonio Biasiucci / Spazi espositivi come luoghi della progettazione: visita alla Fondazione Banco di Napoli.

Ore 11,30 - 13,30

Ulrich Pohlmann / Between Art, Technique and Propaganda. The history of photography exhibitions from 1839 to 1980.

Pausa pranzo

Ore 15 - 19

Giovanna Calvenzi / Dall’archivio alla mostra: la mediazione del curatore.

Michele Smargiassi / Come trasformare una mostra in un mostro.



Sabato 23 novembre

Ore 9 – 11

Visita al Cimitero monumentale delle Fontanelle con Stefano De Matteis

Ore 11,30 – 13,30

Alberto Bianda / Da libro a mostra andata e ritorno: due mostre per Ferdinando Scianna.

Pausa pranzo

Ore 15 – 19

Laura Leonelli / La recensione. Quando le mostre raggiungono o non raggiungono la stampa.

Davide Di Gianni / La stampa fotografica come oggetto da esposizione.



Domenica 24 novembre

Ore 9 - 13

François Hebel / I festival di fotografia.

Alessandra Cusani / La “comunicazione” di una mostra.

Saluti





Gli organizzatori

La SISF, Società italiana per lo studio della fotografia, è un'associazione di studiosi, curatori, conservatori e cultori della fotografia che promuove e favorisce iniziative scientifiche e culturali.

Nata nel 2006, a Firenze, da un gruppo di studiosi, curatori, conservatori che da alcuni anni progettavano di realizzare anche in Italia uno spazio e una comunità di incontro, approfondimento e valorizzazione degli studi sulla fotografia, la SISF promuove le ricerche, le conoscenze e gli studi sulla storia, la critica, gli aspetti teorici e le pratiche della fotografia.



"LAB\per un laboratorio irregolare" è un laboratorio a cura di Antonio Biasiucci, nato nel 2012 dall’incontro dell'artista con un gruppo di giovani fotografi. L’esperienza nasce dall’esigenza di creare un percorso per giovani artisti.

L’idea di Antonio Biasiucci è di trasmettere un metodo che eserciti ad una costante azione critica sul proprio lavoro. La guida del fotografo esula completamente dal mero contenuto tecnico per sollecitare diversi percorsi personali di ricerca visiva e definire quali siano le immagini guida in cui i ragazzi possano riconoscersi, al di là del puro espediente. Il laboratorio spinge a guardarsi dentro, e dall’approfondimento generato da questo sguardo emergono differenti punti di vista.



Magazzini Fotografici è una Associazione di promozione sociale, situata nel centro storico di Napoli, nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore.

Nata da un’idea della fotografa Yvonne De Rosa, l’APS Magazzini Fotografici ha come elemento fondamentale l’ obiettivo della divulgazione dell’arte della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale.

Il team di Magazzini Fotografici è composto da: Yvonne De Rosa - Direttrice artistica e Fondatrice, Valeria Laureano - fotografa e coordinatrice, Rossella Di Palma - responsabile ufficio stampa e comunicazione e Michela Sellitto – giornalista e coordinatrice.



