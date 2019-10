Laboratorio di riciclo creativo nel Real Bosco di Capodimonte, sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 11.30



Registrazione partecipanti: Porta Grande dalle ore 9.30 alle 9.45

Svolgimento: prati calpestabili Belvedere dalle ore 10:00 alle 11.30



Ritornano tutte le nostre idee di riciclo creativo da fare con i bambini, stavolta tutte dedicate all’Autunno! Istruzioni dettagliate, illustrate passo dopo passo, per realizzare e creare oggetti utilizzando materiale riciclato, per insegnare ai bambini a creare con poco, incentivare la loro fantasia ed applicare il loro senso dell’ingegno per dare una seconda vita a materiali come carta da regalo, cartone, imballaggi, bottiglie e vasetti di plastica… da trasformare in giochi, giocattoli, addobbi, oggetti e tutto quello che suggerisce la loro fantasia. Un buon modo per insegnare ai bambini a non sprecare, a rispettare la natura e l’ambiente che li circonda stimolando la loro creatività.

Come di consueto, non mancheranno gadget da distribuire ai bimbi partecipanti!

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai sei ai dieci anni, ma nulla vieta la presenza di bambini più piccoli o di ragazzi. È comunque necessaria la presenza di un genitore o di un accompagnatore responsabile. Il numero massimo è di 30 partecipanti, escludendo gli accompagnatori. Ogni partecipante dovrà portare con sé un tappetino per sedere sul prato, un paio di forbici dalla punta arrotondata e un tubetto di colla stick. In caso di maltempo o pioggia, le attività si svolgeranno con medesime modalità, nelle Sale dei Manifesti Mele, all’interno del Museo di Capodimonte.

Prenotazione obbligatoria inviando,

Mail a amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com

Sms, WA o telefonate al 3209431770 (segreteria arbc)